Incendio nei campi, le fiamme minacciano Masseria La Tenente

Paura a Copertino per un incendio divampato nella campagna adiacente “Masseria La Tenente”, bene confiscato alla mafia nel 2014 e in fase di recupero da parte della Caritas diocesana. L’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è scattata nel pomeriggio.

Le fiamme alimentate dal vento avevano già interessato sterpaglie e rifiuti disseminati nella campagna e si stavano avvicinando pericolosamente ad alcuni terreni coltivati e alla masseria, che attualmente è in fase di cantiere a seguito dei lavori finanziati dalla Regione. Nei programmi c’è la riconversione della struttura a presidio dedicato all’agricoltura sociale, allo sport e a percorsi per persone con disabilità e gestito dalla Fondazione “Fare oggi”.

L'intervento dei vigili del fuoco



I caschi rossi sono quindi intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ulteriori accertamenti seguiranno per comprendere la natura dell’incendio. Sul posto anche la Polizia locale e la prima cittadina di Copertino, Sandrina Schito.