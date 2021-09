Piante di marijuana e panetti di hashish, 55enne arrestato a Copertino

Non si ferma la scia di arresti per droga effettuati in queste ore dalle forze dell'ordine nel Salento. Settantadue piante di marijuana e 12 kg di hashish sono stati sequestrati nella tarda serata di ieri a Copertino dove gli agenti dell'antidroga hanno arrestato Sergio Eugenio Cordella, 55enne copertinese, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Una piantagione rigogliosa



Dopo una serie di indagini svolte, gli investigatori sono intervenuti a Copertino, dove, all’interno di un appezzamento di terreno confinante con la Strada Provinciale Leverano – Nardò, hanno scoperto una serie di piante di canapa indiana piantumate.

In particolare, nell’appezzamento di terreno oggetto dell’indagine, individuato in contrada Marasco, regolarmente recintato e chiuso con un cancello in ferro assicurato con un lucchetto di sicurezza, dove venivano rinvenute 72 piante di cannabis, messe a dimora lungo il perimetro del muro di cinta e, all’interno di un piccolo fabbricato di legno, venivano rinvenuti 120 panetti di hashish per un peso complessivo di 12 Kg, contraddistinti dall’etichetta con la scritta “BEN&JERRY’S”.

Il resto era nascosto in casa

Un altro panetto di hashish del peso di 50 grammi, 800 grammi di marijuana essiccata e del materiale atto al confezionamento erano nascoste nel casolare mentre nell'abitazione dell'uomo c'erano marijuana pari a poco più di 60 grammi, oltre a due macchine confezionatrici per sottovuoto complete di buste in cellophane dello stesso tipo di quelle usate per confezionare la marijuana rinvenuta e di un bilancino elettronico di precisione.