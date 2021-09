Sette etti di cocaina e 20mila euro in contanti: arrestato spacciatore

Quasi 20mila euro in contanti e 7 etti di cocaina in casa. La scoperta è stata fatta durante la perquisizione nell'abitazione di un 42enne residente a Magliano, Stefano Coppola. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della compagnia di Campi Salentina che nell'operazione sono stati coadiuvati dal cane antidroga e allo squadrone dei Cacciatori Puglia.

Parte dei 700 grammi di sostanza erano sottovuoto e gli altri suddivisi in dosi. Oltre alla droga e i contanti suddivisi in mazzette, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e vario materiale per confezionare le dosi.