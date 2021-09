Detenzione ai fini di spccio di sostanze stupefacenti. Con quest'accusa, i carabinieri di Lecce hanno arrestato Orjal Delia, 39enne albanese residente a Lequile. Durante una perquisizione l'uoo è stato trovato in possesso di un chilo di marijuana conservata in vasetti di vetro, di u chilo e 300 grammi di hashish suddiviso in panetti oltre a due cartucce calibro 7.62, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.