C'è l'accordo con tre consiglieri, Salvemini allarga la maggioranza. Finamore, Gigante e Calò: nuovo gruppo autonomo da Marti

C'è l'accordo con tre consiglieri: il sindaco Carlo Salvemini avrà una maggioranza a 17 e potrà continuare a governare. L'intesa è stata siglata con Antonio Finamore, Paola Gigante e Laura Calò, eletti con "Grande Lecce": i tre consiglieri - queste le prime notizie - costituiranno un nuovo gruppo denominato "Prima Lecce". Una mossa che dovrebbe dare loro maggiore autonomia rispetto al legame con il senatore Roberto Marti del centrodestra marcando così la distanza dal punto di vista degli schieramenti politici. Dovrebbe restare fuori dall'accordo, almeno per il momento, il consigliere Alberto Russi.Salvemini, che giovedì prossimo, presenterà il Bilancio in aula avrebbe così 3 voti di vantaggio rispetto al centrodestra che resterebbe a quota 14 consiglieri. L'accordo è stato illustrato in uma conferenza stampa nell'openspace di Palazzo Carafa che si è conclusa a mezzogiorno.In una nota i consiglieri di Prima Lecce spiegano:«Ieri sera a Palazzo Carafa - a conclusione di un periodo di confronto aperto con il sindaco il 12 marzo scorso - abbiamo sottoscritto il PATTO PER LA CITTÀ, un accordo politico programmatico per garantire la governabilità di Lecce a partire dall'approvazione del bilancio di previsione.Lo abbiamo fatto con onore e senza rivendicare alcuna poltrona perché ciò che ci interessa veramente sono obiettivi concreti da realizzare e non incarichi da assegnare. I contenuti dell'accordo, i punti programmatici indicati sono la risposta più chiara a chi si domanda le ragioni di una scelta politicamente impegnativa ma che abbiamo assunto con consapevolezza e responsabilità.Come precisato nel documento presentato dal sindaco in conferenza stampa il PATTO PER LA CITTÀ definisce una maggioranza di scopo e a termine, scaduto il quale ci sentiremo liberi di intraprendere i percorsi politici più coerenti con le nostre idee».«Al fine di evitare ogni possibile speculazione e strumentalizzazione politica - concludono -, comunichiamo la nostra volontà di fuoriuscire, con decorrenza immediata, dal gruppo Grande Lecce e annunciamo la costituzione di un nuovo gruppo consiliare autonomo e indipendente: Prima Lecce.Antonio Finamore, Paola Gigante, Laura Calò».