Salvemini: governo di scopo E il sindaco torna ad avere i numeri per andare avanti

Il Patto per la Città è stato sottoscritto». L’annuncio ieri mattina in una conferenza stampa all’Open Space di Palazzo Carafa. «Con questo accordo di definisce una nuova maggioranza di scopo», ha dichiarato Carlo Salvemini accompagnato dal suo vice Alessandro Delli Noci. Un mese di tempo per chiudere un accordo - che assicura la stabilità dell’azione di governo - con tre dei quattro consiglieri della lista civica Grande Lecce, Antonio Finamore, Laura Calò e Paola Gigante che fino a l’altro giorno sedevano in Aula insieme al consigliere Alberto Russi che resta fuori, al momento, dall’accordo.Un patto che prende vita da una visione comune che si ritrova nelle premesse, nei percorsi, negli obiettivi, i contenuti e gli impegni. «Un accordo che definisce una maggioranza di scopo e a termine - spiega Salvemini - Ho accolto le richieste coerenti con gli obiettivi strategici di questa amministrazione di concentrare attenzione, impegni e risorse su servizi di prossimità, in ambito sociale, sulla valorizzazione del patrimonio culturale, sull’investimento per lo sport, sul rafforzamento del rapporto con l’Università». Queste le richieste che il sindaco ha accolto dai consiglieri ex Grande Lecce che daranno vita ad un «gruppo consiliare autonomo e indipendente: Prima Lecce» e che hanno «fatto una scelta coraggiosa», ha commentato il vice sindaco Delli Noci. Il Patto contiene inoltre dieci punti sui quali condividere gli obiettivo per i prossimi anni.«Ora ciascuno - ha commentato il sindaco - si potrà esercitare nel definire questo accordo. Ma noi da domani ci metteremo a lavorare ribadendovi ciò che già sapete: la governabilità non è un valore in se, si conferma tale se essa si mette al servizio della comunità per aumentare la qualità della vita, il benessere sociale». E questo patto, ha annunciato Salvemini, resta un riferimento per «quanti in consiglio comunale vorranno lavorare con lo stesso spirito collaborativo, trasparente. Che riconosce ruoli e responsabilità, che considera il dialogo lo strumento per costruire un percorso di cambiamento utile alla città».Un accordo che arriva a cinque giorni dal voto al Bilancio di previsione che andrà in Aula il prossimo 29 marzo e dopo un mese scandito da incontri tra il primo cittadino e i consiglieri delle civiche presenti in consiglio e che ha rischiato di “saltare” per la posizione netta del senatore Roberto Marti che aveva chiesto al sindaco Salvemini di cercare il dialogo non solo con le civiche ma con tutte le forze del centrodestra in Aula. Ed era stato lo stesso capogruppo di Grande Lecce Antonio Finamore a chiarire che il Patto per la città lo avrebbe dovuto firmare il suo senatore durante un incontro con Salvemini. Incontro che non c’è mai stato: «Ho avuto un solo colloquio telefonico con il senatore Marti circa venti giorni fa, quando lessi che c’era una preoccupazione sugli esiti di un possibile commissariamento. Lo chiamai per dirgli a voce quello che è scritto qui nel Patto precisandogli, e lui conveniva, che l’accordo sarebbe stato con i consiglieri comunali eletti in consiglio quelli che siedono in Aula e partecipano ai lavori della commissione. Da lì in poi ho parlato esclusivamente con i rappresentai eletti dai cittadini in consiglio». Ora, se ci saranno altri consiglieri pronti ad aderire «lo scopriremo solo vivendo - ha detto Salvemini - Ci sono punti di interesse per la città, credo possano essere condivise».