Coronavirus, riunione in prefettura sulle nuove norme. "Vietati" gli spostamenti non necessari, e partono i controlli sulle strade

Nuovo Comitato per l'ordine e la sicurezza questa mattina in prefettura, resosi necessario, a 24 ore dal precedente, per discutere con le forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, delle modifiche arrivate nella serata di ieri al Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in sostanza rende "zona arancione" l'intera Penisola. Si applica quindi a tutta l'Italia l'articolo 1 del Decreto dell'8 marzo, che contiene disposizioni e limiti più stringenti rispetto a quelli in vigore in Puglia e nelle altre regioni non "rosse" fino a ieri.

Lecce, sospesi i mercati di via Bari e piazza Libertini fino al 3 aprile

Bar, ristoranti e negozi aperti solo fino alle 18, chiusi anche gli esercizi che fino a ieri potevano rimanere aperti come le palestre, divieto di spostamenti non necessari: questo il contenuto del Decreto, che rafforza le misure già in vigore (chiusura di scuole, asili, università, di discoteche, pub e sale da ballo, ludoteche e quant'altro). A Lecce, restano aperti i mercati alimentari (Porta Rudiae e Settelacquare), chiusi quello bisettimanale e di piazza Libertini, dove è difficile far rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone.

La prefettura ha il compito di assicurare il rispetto rigoroso di quanto previsto da quelle norme, attraverso il Piano provinciale coodinato di controllo del territorio. Evitare ogni spostamento non indispensabile, questa la parola d'ordine. Ci si potrà spostare all'interno del Comune di residenza o tra un Comune e l'altro solo per motivi legati al lavoro o alla salute, propria o di parenti stretti non autosufficienti. E queste necessità dovranno essere autocertificate attraverso il modulo messo a disposizione dal ministero dell'Interno e reperibile anche sul sito della prefettura, che va consegnato alle forze di polizia al momento del controllo.

Il questore ha già dato le direttive per le vie brevi alle forze di polizia, incluse le polizie locali, per effettuare i controlli sugli spostamenti per strada, ma si attende nel pomeriggio un'ordinanza dello stesso questore che assegnerà compiti e modalità di attuazione dei controlli alle diverse forze dell'ordine.

Sulle strade salentine, nel frattempo, i primi controlli da parte dei carabinieri e della Polizia Stradale sono già partiti, in attesa di un'organizzazione più puntuale che sarà definità dal questore in queste ore. Chi non rispetta le prescrizioni sarà soggetto alla sanzione fino a un massimo di 200 euro e alla denuncia per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorità.

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA