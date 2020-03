Lecce, sospesi i mercati di via Bari e piazza Libertini fino al 3 aprile

Mercato bisettimanale e percato giornalieri di piazza Libertini sospesi fino al 3 aprile.

La decisione è dell'amministrazione comunale a seguito del nuovo decreto del Presidente del Consiglio Conte che ha dichiarato tutta l'Italia Zona Rossa per limitare il contagio del coronavirus.

Le prescrizioni prevedono gli spostamenti solo per motivi lavorativi, di salute e per approvigionamento alimentare e farmaceutico. In più, le attività commerciali che possono rimanere aperte dalle 6 alle 18 devono essere in condizione di poter rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. «Impossibile per il mercato - ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini - Abbiamo dunque deciso la sospensione. Per quanto riguarda i mercato di Santa Rosa, Settelacquare e Porta Rudiae invece si potranno tenere ma gli accessi dovranno essere contingentati».

E sempre nell'ottica della limitazione degli spostamenti il trasporto pubblico locale sarà garantito ma in maniera ridotta con orari estivi. Fermo restando la possibilità di usufruire dei mezzi a chiamata. © RIPRODUZIONE RISERVATA