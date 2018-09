Nel supermercato col fucile: paura all'ora di chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RACALE - Tentata rapina a Racale ieri sera dopo le 21 al Supermercato Sisa Gaetani in via Addis Abeba. L'attivita' commerciale era ormai chiusa e i dipendenti erano all'interno per le ultime operazioni quando all'ingresso, a bordo di una Renaul Capture, si sono presentati due malviventi con il volto coperto da passamontagna e armati di fucile a canne mozze. Le porte scorrevoli dotate di uno speciale sistema antisfondamento erano bloccate. I rapinatori hanno sparato un colpo di fucile contro la vetrata riuscendo pero' solo a forarla. Poi hanno tentato di aprire le porte con calci e pugni sotto lo sguardo attonito dei dipendenti ma nulla: il sistema di bloccaggio ha funzionato alla perfezione. Nel frattempo, i dipendenti avevano fatto scattare l'allarme. Viste le difficoltà, dopo poco i malviventi hanno desistito dai loro proposito e sono fuggiti a tutto gas. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dal circuito di videosorveglianza. La vettura, pare rubata a Mancaversa e con targa anch'essa rubata, è stata rinvenuta in fiamme mezz'ora dopo in contrada Civo. All'interno sembra ci fosse anche il fucile.