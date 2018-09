Paura all'ufficio postale: assalto col fucile a canne mozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terrore in mattinata all'ufficio postale di Morciano di Leuca dove due persone con il volto travisato, di cui una con in mano un fucile a canne mozze, sono entrate nella filiale e hanno minacciato i dipendenti facendosi consegnare il denaro contenuto nelle casse degli sportelli. Il tutto è avvenuto di fronte ai presenti e sotto le telecamere di videosorveglianza. Il bottino del colpo è ancora in via di quantificazione. I malviventi, dopo la rapina, sono fuggiti a bordo di una auto Renault Capture su cui gli aspettava un terzo complice. L'auto, la cui targa è stata ripresa dalle telecamere esterne, è risultata rubata.