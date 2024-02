Lavori terminati: la Grotta Zinzulusa riapre alle visite

Terminati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, a Castro riapre al pubblico la Grotta Zinzulusa. che era stata chiusa a maggio scorso a causa dell’improvviso distacco di alcune pietre, finite poi sulla rete di protezione collocata sulle pareti adiacenti l’ingresso.

I lavori

Nei mesi scorsi sono stati eseguiti dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’area. Nelle ultime settimane, gli specialisti sono tornati all’opera e hanno proseguito gli interventi su tutta l’arcata esterna posta nei pressi dell’ingresso alla Zinzulusa, con l’obiettivo di terminare il montaggio della rete protettiva. «Siamo finalmente in grado di annunciare la riapertura al pubblico di Grotta Zinzulusa dopo lunghi mesi di lavori necessari per rendere l’area sicura e fruibile dai visitatori. Un ringraziamento agli uffici comunali ed ai professionisti che si sono prodigati per realizzare questo imponente lavoro», dichiara il vicesindaco di Castro, Alberto Antonio Capraro.

La riapertura

La Zinzulusa è il simbolo della città ed è definita dagli studiosi come una “perla del carsismo” e frutto del susseguirsi di erosione marina.

Ogni anno la Zinzulusa attira centinaia di migliaia di visitatori da tutto il mondo. La Zinzulusa sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 15.