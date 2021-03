«Fucilatore di partigiani», un cartello polemizza con la decisione di intitolare una strada ad Almirante

«Fucilatore di partigiani». Ieri mattina una mano anonima ha attaccato un cartello con questa scritta alla targa di via Giorgio Almirante, a Casarano, una strada della periferia della città inaugurata il 20 gennaio scorso. E’ il segnale che una parte della città non condivide la scelta dell’Amministrazione comunale (quella precedente del sindaco Gianni Stefano) di intitolare una strada all’ex segretario del Movimento Sociale Italiano. La foto dell’insegna con il cartello, diventata virale, ha suscitato in città molti commenti: molti a favore dell’anonimo autore del gesto; altri invece hanno confermato l’approvazione della scelta del Comune.