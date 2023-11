In casa un market della droga e 8mila euro in contanti: arrestato

La sua casa, in centro a Casarano, era stata trasformata in un vero e proprio “market” della droga. Ma gli strani movimenti attorno a quella abitazione non sono sfuggiti ai carabinieri che hanno ieri arrestato un uomo per spaccio.

La perquisizione: la droga a casa

In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita dai militari dell’Arma, sono state rinvenute numerose dosi di sostanza stupefacente, già confezionate e pronte per lo spaccio per un totale di 120 grammi circa tra cocaina, hashish e marijuana. Insieme allo stupefacente c'erano anche 8mila euro in contanti, un bilancino di precisione, del nastro isolante, una macchina per il sottovuoto e altro materiale, verosimilmente utilizzate per confezionare le singole dosi da vendere al dettaglio.

L'arresto

Il tutto era ben occultato all’interno di una stanza adibita a sgabuzzino. L’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle operazioni, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.