In auto con mezzo chilo di eroina: arrestata una donna

Viaggiava a bordo della sua auto con un carico "pesante": un panetto di mezzo chilo di eroina. Per questo una donna di 40 anni è stata arrestata per traffico di droga dai poliziotti del commissariato di Gallipoli e condotta in carcere.

Durante i normali controlli su strada, gli agenti hanno notato un'auto che percorreva la Statale Lecce-Gallipoli e alla loro vista, proprio all'altezza della Città Bella, ha tentato di accelerare e di eludere un eventuale controllo. Gli agenti hanno chiesto rinforzi e raggiunto l'auto per un controllo più approfondito. A bordo c'era una donna di 40 anni, residente in un paese limitrofo.

La perquisizione e il ritrovamento dell'eroina

Dopo una perquisizione sul veicolo, effettuata anche con l’ausilio del team cinofili della Guardia di Finanza, è stato rinvenuto e successivamente sequestrato un panetto di eroina per un peso complessivo di circa 500 grammi, confezionato con nastro adesivo di colore marrone e ben nascosto dietro il vano porta-oggetti.

L'arresto

La donna è stata arrestata per il reato di traffico di droga e condotta in carcere.