Rissa dopo la scuola: pestati due ragazzi. Caccia ai componenti del branco

Circondano due studenti quindicenni e li aggrediscono con calci e pugni. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Casarano, in provincia di Lecce. E ora è caccia ai componenti del branco, anche loro giovanissimi.

Le vittime del pestaggio sono due ragazzi residenti a Parabita e frequentanti l'istituto superiore magistrale. Tutto è avvenuto intorno alle 13.30 su viale Francesco Ferrari, non molto lontano dall'istituto tecnico commerciale di Casarano. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il gruppetto - composto da sette o otto ragazzi tutti intorno ai 15-16 anni - avrebbero iniziato ad infastidire una delle due vittime. L'amico sarebbe quindi giunto in suo aiuto.

Entrambi, poi, sarebbero stati accerchiati dal branco e colpiti ripetutamente. Calci, pugni e spintoni nei confronti dei due quindicenni, che poco o nulla hanno potuto fare per sottrarsi alla violenza.

Quando, poi, il gruppo si è allontanato, sul posto è giunta un'ambulanza del 118 della postazione di Casarano. Il personale sanitario ha medicato i due studenti sul posto, per poi trasferirli al pronto soccorso del “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, dove sono stati presi in cura dai medici per gli accertamenti e le medicazioni del caso. Entrambi hanno riportato contusioni varie su tutto il corpo, in particolare alle braccia e alle gambe. Uno dei due, inoltre, è stato ferito al sopracciglio, forse con un oggetto contundente.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Casarano, arrivati sul posto pochi minuti dopo il pestaggio.