Casa abusiva a Porto Cesareo, arrivano le ruspe della Procura e l'abbattono

Nel 2012 era stata condannata a demolire il fabbricato allo stato rustico di quasi 400 metri quadrati che aveva realizzato in località "Belvedere", a Porto Cesareo, l'anno prima. Il fabbricato, che sorgeva in zona paesaggistica, era stato costruito in assenza di concessione edilizia.Visto che la proprietaria non ha inteso adempiere spontaneamente all'ordine di demolizione, ci ha pensato la Procura: questa mattina è stato demolito ad opera degli addetti dell'ufficio Demolizioni e ripristino del territorio.Nei prossimi giorni sono previsti altri interventi in zona per il recupero di un patrimonio paesaggistico.