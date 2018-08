© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoravano dalle 10 alle 12 ore al giorno nei di pomodoro con una paga che oscillava dagli 80 centesimi ai 2,50 euro all'ora.Questi i contorni delle condizioni in cui erano costretti a lavorare dei cittadini extracomunitri, scoperti dalla squadra mobile in un'azienda di Monteroni.Il caporale era un pakistano di 36 anni che è stato arrestato con l'accusa di caporalato. Denunciati per lo stesso reato i titolari dell'azienda.L'inchiesta è partita tramite la denuncia di due pakistani, uno dei quali era stato picchiato selvaggiamente perchè aveva chiesto un anticipo sulla paga da mandare a casa.Dalla paga venivano sottratti 25 euro a settimana per il vitto che consisteva in un piatto di lenticchia mattina e sera e acqua di irrigazione. Ad alcuni lavoratori venivano chiesti anche 10 euro per alloggio: una coperta su un tavolo e materassi per terra. E non basta: chi non aveva un permesso di soggiorno veeviva fatto dormire in una buca scavata nella terra.In tutto sono stati trovati 32 operai di cui 9 senza contratto e due senza permesso di soggiorno