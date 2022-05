Calcio, la squadra Unisalento-Cus Lecce si conferma Campione d'Italia

La squadra di calcio a 11 dell’Università del Salento-Cus Lecce conquista la medaglia d’oro e si conferma campione d’Italia ai Campionati nazionali universitari di Cassino: il titolo, già ottenuto nel 2019 a L’Aquila, è stato confermato dopo le partite contro i colleghi dei Cus Cassino, Cagliari e Parma.

APPROFONDIMENTI PALLAMANO Conversano-Fasano, lo scudetto resta in Puglia: le videointerviste ai... NEWS Tennis, Agamenone vola al Roland Garros: lucky loser nel primo turno... SALENTO Premiato a Roma, Tsitsipas ricorda i tempi al circolo tennis...

Tennis, Agamenone vola al Roland Garros: lucky loser nel primo turno del torneo slam di Parigi

Le ultime partite

Nella partita del 17 maggio, i salentini avevano sfidato gli studenti atleti del CUS Cassino vincendo per 5-0 con le marcature di Davide Olibardi, Gabriele Mosca, Gabriele Alemanni e Gabriele Gallo nel primo tempo e Andrea Malerba nella ripresa. Nella seconda partita, il 18 maggio, la sfida con il CUS Cagliari era finita in pareggio 1-1 con un goal di Gabriele Gallo; ai rigori Giorgio Bernardini, Gabriele Alemanni, Gabriele Gallo e Gabriele Mosca hanno regalato il passaggio del turno dagli 11 metri. Nella finale del 20 maggio la squadra ha affrontato la rappresentativa del CUS Parma vincendo per 3-1 con i goal di Andrea Portaccio, Davide Olibardi e Gabriele Mosca. La squadra si è distinta, oltre che i risultati raggiunti, per uno spiccato spirito di gruppo e sportivo, dimostrando sempre rispetto ed empatia nei confronti degli avversari.

La squadra

Emanuele Russo, Nicola Lezzi, Francesco Plevi, Nicolò Spedicato, Gianmarco Centonze, Pierluigi Montanaro, Filippo Guglielmi, Francesco Mariano, Federico De Luca, Gabriele Gallo, Tommaso Frulletti, Andrea Portaccio, Davide Cavalieri, Marco De Santis, Andrea Malerba, Gabriele Alemanni, Gabriele Mosca, Andrea Adamo, Giorgio Bernardini, Emilio Bacca, Gioele Orlando, Davide Olibardi, Luca Carrozzo, Alessandro Falco.