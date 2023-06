Caldo torrido e condizionatori accesi, primi disagi: due black out in mezz'ora

Primi giorni di caldo torrido e condizionatori accesi "a palla". L'estate è appena partita che già iniziano i problemi per i cittadini di Lecce: due black out in mezz'ora nella zona di via Diaz, via Martiri d'Otranto e viale Gallipoli nel tardo pomeriggio.

Il caldo, arrivato quest'anno in ritardo, si sta facendo sentire, toccando in Puglia punte di 39 gradi. Ma l'ondata di afa portata dall'anticiclone Scipione l'Africano sta per finire: domani ancora temperature elevate ma nel weekend si andrà verso un abbassamento delle temperature con le giornate che rimarranno comunque calde e soleggiate