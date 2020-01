Calci e pugni a una donna per farsi consegnare il denaro: arrestato rapinatore

Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e lesioni personali, un 34enne di Alezio, in provincia di Lecce : si tratta di F.S., sorpreso mentre aggrediva una donna, tentando di rapinarla e minacciandola con una pipa in ottone.L'episodio è avvenuto domenica scorsa, quando i poliziotti sono stati allertati dal numero di emergenza 113, chiamato dalla vittima della rapina. La donna si trovava in compagnia di un'amica quando è stata avvicinata da un uomo sceso da un'auto e poi aggredita a schiaffi e pugni al volto. Non solo. F.S. l'ha minacciata, ordinandole di consegnare subito tutti i soldi che aveva con sé.Gli agenti delle Volanti del commissariato di Gallipoli , diretto dal vice questore Monica Sammati, in pochi minuti hanno però consentito di acciuffare il responsabile. Grazie alla descrizione fornita dalla donna aggredita, infatti, gli investigatori sono riusciti a individuare e fermare l’autore della tentata rapina. F.S. fermato, ha quindi confessato tutto e consegnato la pipa. Poi, sentito il pare del pubblico ministero di turno, è stato accompagnato a casa, dove si trova ora ristretto agli arresti domiciliari.