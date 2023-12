Ci sono gli “smemorati” che dimenticano di rinnovare il ticket, altri si difendono perché «non sapevo della novità», e poi c’è chi prova a farla franca, sperando nella buona sorte. Ma non si sfugge ai controlli. Sosta nei festivi senza grattino: 717 multe in tre giorni. Bene i servizi alternativi: nell’ultimo weekend 3.600 passeggeri tra navette e bus.

È questo il primo bilancio delle misure alla viabilità messe a punto da Comune ed Sgm per limitare i disagi alla circolazione durante le settimane natalizie. Oltre alle navette gratuite dai parcheggi di interscambio e la gratuità del trasporto pubblico nei giorni festivi, il pacchetto di interventi prevede la sosta a pagamento in tutta la città ogni giorno, fino al 7 gennaio, con l’esclusione degli stalli dell’Ospedale Vito Fazzi, Foro Boario e Torre del Parco. In vista del prossimo fine settimana, l’ultimo prima del Natale dove si prevede l’ondata di visitatori a caccia dell’acquisto dell’ultimo minuto, Lecce fa i conti con i primi numeri relativi ai parcheggi a pagamento e all’utilizzo dei mezzi alternativi come navette e bus pubblici.

Sosta tariffata nei giorni di festa

Al momento sono feste “amare” per chi nei giorni festivi ha deciso di spostarsi in città con l’automobile. L’estensione della sosta tariffata anche alle domeniche e ai giorni rossi da calendario non è stata ancora recepita da tutti nonostante gli avvisi posizionati sulla segnaletica verticale e la comunicazione lanciata da Palazzo Carafa. In occasione delle giornate di festa, infatti, sono stati tanti i salentini e i turisti che arrivando nel cuore della città con la propria vettura non hanno provveduto ad acquistare il ticket della sosta o semplicemente si sono dimenticati di rinnovare il grattino e così, dopo la passeggiata e qualche giro per i negozi, si sono ritrovati sul tergicristallo l’amara multa da pagare. Il giorno dell’Immacolata sono stati 278 i verbali elevati dagli ausiliari Sgm alle auto in sosta sprovviste di tagliandino o con il ticket scaduto. Domenica 10, invece, le multe sono state “solo” 119 (complice anche il maltempo dello scorso fine settimana che ha limitato gli ingressi in città), mentre domenica i numeri sono tornati a salire: 320 multe. Totale 717 sanzioni, in linea rispetto a quelli dello scorso anno (con 744 multati nelle prime tre giornate di festa). «L’introduzione del grattino domenicale ha come obiettivo quello di garantire la rotazione della sosta, come ci chiedono residenti e commercianti – spiega l’assessore alla Polizia locale Sergio Signore -. Ma per avere dei benefici bisogna far rispettare le regole. Perché senza i controlli non si potrebbe garantire la rotazione. L’invito, quindi, è quello di prestare attenzione alla segnaletica e, laddove possibile, preferire mezzi alternativi per arrivare in centro. Così come stanno dimostrato di fare centinaia di persone».

La viabilità

Oltre al tagliando domenicale, le misure alla viabilità di “Natale in Bus” prevedono anche la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale nei giorni festivi e l’attivazione ogni giorno, a partire dal pomeriggio, delle navette gratuite da Foro Boario, Settelacquare e Mercato Bisettimanale. Una comodità utilizzata da numerosi salentini. Domenica si sono registrati 3mila passeggeri tra 1.300 navette e 1.700 sul trasporto pubblico, mentre sabato le navette di collegamento dai parcheggi di interscambio sono state utilizzate da circa 600 persone. «Sono numeri coerenti che ci fanno capire che chi sceglie il trasporto pubblico poi lo riconferma – sottolinea l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis -. Così come confermano i dati che abbiamo raccolto dall’8 dicembre e quest'ultima domenica. In entrambi i giorni festivi, abbiamo avuto 3mila passeggeri equamente ripartiti tra navette e mezzi di trasporto pubblici. Solo domenica 10, che è stata una giornata di pioggia, abbiamo registrato mille utenti totali, con un sottoutilizzo delle navette. Infatti sabato 9 i dati sono stati coerenti con quelli di quest'ultimo weekend, con 600 persone sulle navette. Bisogna continuare a insistere in questa direzione, sponsorizzando al massimo questi servizi che hanno collegamenti rapidi con il centro. E così faremo».