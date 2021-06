Lecce, ecco il b&b vincitore della sfida a quattro su Sky

Una sfida fino all'ultimo aperitivo nel cuore del barocco di Lecce. Ma alla fine è stato il b&b Mantatelurè, dell’imprenditore Marco Cimmino il vincititore della contesa a quattro tra le strutture ricettive leccesi andata in onda ieri sera su Sky e Now. Il programma “Bruno Barbieri 4 Hotel”, per la puntata girata a Lecce, dedicata alle dimore extralberghiere dal titolo Bed in barocco aveva scelto quattro realtà.

Le riprese sono state fatte nel mese di marzo; la troupe e il conduttore Bruno Barbieri si sono fermati in città per cinque giorni, durante i quali hanno visitato quattro strutture.

Mantatelurè si è classificata al primo posto: un successo che ha entusiasmato Cimmino e tutto il suo staff. Il risultato ottenuto è un premio alla bellezza che il luogo riserva all’ospite e alla professionalità di tutti coloro che contribuiscono a rendere speciale ogni soggiorno.

L’esperienza è stata impegnativa e non priva di momenti di grande agitazione. Come racconta Marco Cimmino «Ci siamo divertiti, ma abbiamo anche vissuto la tensione tipica di una gara. Abbiamo puntato a dare il massimo, cercando di superare al meglio anche le situazione più critiche. Con gli altri colleghi non è mancata la sana competizione, ma direi che questa è stata una preziosa occasione per conoscerci meglio».

La prova più dura: degli occhiali



Da Mantatelurè, il momento più concitato è stato quando Bruno Barbieri ha chiesto di avere, nel giro di pochi minuti, degli occhiali da lettura della sua gradazione: la prova è stata superata, ma ha richiesto un lavoro di team davvero eccezionale.

I giri fuori città a Roca e Sternatia



Le due experiences al di fuori della struttura, proposte dalla Dimora e realizzate in collaborazione con Tourango di Marialba Pandolfini, sono state molto apprezzate. Una ha avuto come scenario Roca, dove, dopo aver fatto trekking nell’area archeologica, Barbieri e uno degli albergatori hanno indossato le mute e visitato la costa in kajak, con un passaggio nella Grotta della Poesia. L’altra ha portato due dei concorrenti a Sternatia per scoprire, in modo inusuale, questo paese della Grecia Salentina, ascoltando i racconti dei nonni del borgo. Aperitivo nel castello, eccezionalmente aperto, con specialità preparate dalle massaie del posto.

Marco Cimmino e il suo staff hanno festeggiato con grande entusiasmo la vittoria: il premio conquistato andrà certamente a migliorare la struttura ma anche a gratificare il gruppo di lavoro di Mantatelurè.