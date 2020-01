Tentano di far saltare il bancomat, ma la “tecnica della marmotta” fallisce: ladri messi in fuga dal latrato dei cani

Ultimo aggiornamento: 09:01

Hanno cercato di far saltare in aria il bancomat dell'ufficio postale di Patù, nel Salento , in via Isonzo, al civico 28. E' successo questa notte, intorno alle 2, quando tre soggetti, col volto coperto, hanno tentato di scassinate lo sportello Atm all'interno dell'ufficio, ma sono stati disturbati dal latrato dei cani delle abitazioni circostanti, che hanno dato l'allarme, e sono fuggiti a mani vuote.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ci sono stati decine di minuti di tensione perché dal bancomat fuorisciva fumo, legato alla cosiddetta “tecnica della marmotta” utilizzata per far esplodere i bancomat e recuperare i soldi. In realtà il colpo non è riuscito proprio perché non c'è stata esplosione. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre due ore per la messa in sicurezza del sito. Ora i militari dell'Arma sono sulle tracce dei ladri, fuggiti a bordo di una Giulietta bianca.