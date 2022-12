Da Lecce a Brindisi al km23 l'autovelox sarà attivo tutti i giorni e per tutta la giornata per tutto il mese di dicembre. Da Brindisi a Lecce il calendario è periodico e riguarda soprattutto i weekend e i giorni di festa. La polizia locale di Squinzano e di Surbo ha fornito il calendario degli autovelox sulla Lecce-Brindisi (e viceversa) per il mese di dicembre.