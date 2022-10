Controlli sulle strade del Salento per evitare incidenti: il deterrente spesso è l'autovelox. Ed è così che si muovono le forze dell'ordine anche per il mese di novembre. Diverse le postazioni mobili autorizzate per gli autovelox, così come quelle che invece sono fisse e sono ormai conosciute dalla maggior parte degli automobilisti di Lecce e provincia. Di seguito il calendario per il mese di novembre.