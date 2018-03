Auto contro scooter: gravi due ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente stradale sulla provinciale che collega Nardò a Copertino, a poche centinaia di metri dall'uscita del centro urbano copertinese. Poco dopo le 13 un' Audi Q5 è entrata in collisione con uno scooter con a bordo due ragazzi. Per i due giovani l'impatto è stato molto violento ed entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.