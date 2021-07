Autista picchiato da un passeggero, paura a bordo del bus

Pomeriggio di follia a bordo della linea Salento in bus: alla fermata di Palmariggi, in provincia di Lecce, un autista in servizio è stato vittima di un'aggressione.

La dinamica

A quanto pare uno dei passeggeri viaggiava senza biglietto e alla richiesta di scendere da parte del conducente avrebbe ingaggiato con lui una colluttazione, finita nella violenza. L'autista è stato raggiunto da diversi pugni al volto, per cui è stato necessario il ricovero in ospedale. L'aggressore ha anche danneggiato il mezzo delle Fse condotto dall'uomo, sfasciando il vetro della portiera. Sul posto, allertate dai presenti, tre pattuglie dei Carabinieri e un'ambulanza del 118. Per l'aggressore potrebbe ora scattare l'arresto.