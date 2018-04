Appicca il fuoco all'auto degli zii: 34enne incastrata dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti erano tesi da tempo ma la ragazza si è fatta prendere un po' troppo la mano arrivando a incendiare l'auto degli zii come ritorsione. È avvenuto a Melissano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Trieste: nel garage di un 73enne, per un incendio che aveva distrutto una Chevrolet Matiz.L’analisi dei sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona da parte dei militari ha permesso di raccogliere gravi indizi colpevolezza confronti G.S. 34enne nipote della vittima. La donna, nonostante da anni non avesse rapporti con i familiari in seguito di alcuni dissidi, si era introdotta poco prima all’interno del garage, appiccando l’incendio.Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Ugento: il veicolo è rimasto parzialmente distrutto.