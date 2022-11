Notte di fuoco: quattro auto incendiate nella notte. E a Otranto una Punto in fiamme con i passeggeri a bordo

Quattro auto a fuoco nella notte tra San Pietro in Lama e Cavallino: incendi di probabile matrice dolosa, mentre a Otranto un'auto a preso fuoco con i passeggeri - nonna e nipotina - ancora a bordo.

Otranto

A Otranto, vicino al Castello Aragonese, una Fiat Punto vecchio modello ha preso fuoco. Le passeggere, una nonna con la nipotina, erano appena arrivate nei pressi della scuola ed hanno fatto appena in tempo a scendere per non rimanere ferite. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco.

Quattro incendi nella notte



Il primo episodio si è verificato intorno alle 4, in via Principe di Piemonte a San Pietro in Lama. Le fiamme hanno divorato una Opel intestata a un 24enne del luogo. L'incendio ha interessato anche due altri mezzi parcheggiati a poca distanza: una Lancia Y di proprietà di una 42enne e una Opel Corsa. Sul posto per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce, che non escludono la natura dolosa dell'incendio.



Il secondo episodio incendiario si è verificato a Cavallino. Un misterioso rogo ha avvolto e distrutto una smart di proprietà di un 32enne del posto. Rilievi affidati ai vigili del fuoco. Indagini in corso dei carabinieri.