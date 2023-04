Un uomo a torso nudo nell'anfiteatro di Lecce, arrivano i carabinieri e 118

«Ha avuto il suo momento di gloria», ha commentato qualcuno ieri sera in piazza Sant'Oronzo di Lecce affacciandosi nell'anfiteatro, chiuso da settimane per dei lavori di riqualificazione.

Ha scavalcato la recinzione

Ma ugualmente un uomo è riusciuto ad introdursi (operazione molto semplice a dire il vero: basta scavalcare una bassa recinzione ) e fare una passeggiata serale nel monumento storico a dorso nudo, suscitando la curiosità di tante persone presenti in piazza nel sabato sera.

Video virale sul web

Così qualcuno o più di qualcuno, telefonino alla mano, ha pensato bene di immortalare l'inedito spettacolo. Il filmato, poi diffuso dal canale Telegram “Welcome to favelas”, è subito diventato virale sulla rete.

La segnalazione della presenza dell uomo, in evidente stato di alterazione, è giunta alla centrale dei carabinieri e poco dopo sul posto è stata inviata sul posto una gazzella della Sezione radiomobile del Norm.

L'uomo portato via dal 118

Non è stato semplice per i carabinieri convincere l'uomo a lasciare l'arena. Una volta all'esterno, il signore è stato accompagnato dal 118 al Vito Fazzi di Lecce per verificare se avesse fatto uso di sostanze stupefacenti o di alcol.