Altri due nidi di tartarughe marine sulle spiagge del Salento: ecco dove

Altri due nidi di tartarughe marine sulle coste del Salento. Dopo la deposizione della scorsa settimana sulla spiaggia di Torre San Giovanni, è ancora una volta la marina di Ugento ad ospitare un nido di Caretta Caretta. I volontari del gruppo “Seaturtle Watcher” insieme agli operatori del Centro di recupero tartarughe marine di Calimera, guidati da Piero Carlino, hanno rinvenuto una nuova deposizione all'interno del Parco naturale regionale Litorale di Ugento, nei pressi del Camping Riva di Ugento. Più a sud, poi, un altro nido è stato scoperto a Pescoluse, marina di Salve. Nel primo caso è stato necessario spostare le uova più all'interno a causa della vicinanza del luogo della deposizione al bagnasciuga.

Di grande supporto è stato l'utilizzo di un drone, che ha permesso di ottimizzare le attività di ricerca. Gli operatori, dopo aver accertato la presenza delle uova, hanno messo in sicurezza i due siti in collaborazione con il personale del campeggio e con la capitaneria di porto di Torre San Giovanni per il primo nido e con il Comune di Salve per il secondo.