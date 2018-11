Allarme meningite: caso sospetto in una scuola media salentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ricoverata in un letto dell’ospedale “Perrino” di Brindisi di Brindisi la studentessa della prima media dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Trepuzzi che da qualche giorno ha manifestato i sintomi di una sospetta meningite.La ragazzina è ricoverata già da qualche giorno, e come è previsto in questi casi è stata sottoposta ad una specifica profilassi che accerti che i sintomi riscontrati siano proprio riconducibili al batterio del meningococco. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si è subito attivato per informare quanti in questi giorni sono stati vicini alla ragazzina, dai genitori dei compagni di classe agli stessi familiari, ai quali hanno dato indicazioni precise. Al momento la ragazzina è sotto stretta osservazione da parte del personale medico del nosocomio brindisino. La notizia si è diffusa in poche ore ed è così partito un tam tam tra i genitori che si sono immediatamente rivolti ai pediatri di base e ai medici di famiglia per capire se e quale cura somministrare ai propri figli.