All'Apollo il vernacolo con "Le rose de Sant'Arpazia"

Quando il vernacolo chiama, la “Corte dei Musco” risponde: presente! E scattando sull’attenti porta in scena, “in prima mondiale”, oggi al Teatro Apollo di Lecce, l’allegra commedia in due tempi “Le rose te Sant’ Arpazia”, scritta e diretta da William Fiorentino e dallo stesso definita “giallo-boccaccesca”.

La storica compagnia

La compagnia “Corte dei Musco” è uno dei pochi gruppi che possa vantare uno dei primi posti nella graduatoria di gradimento del pubblico salentino impegnandosi da sempre a proporre spettacoli sempre pù piacevoli in lingua leccese come altre compagnie propongono, sul suolo nazionale, i loro spettacoli in lingua napoletana, veneziana o milanese. La “Corte dei Musco”sarà felice se per un paio d’ore riuscirà a non farvi pensare ai triboli che ci circondano quotidianamente ma a quelli che, purtroppo, dovrà sopportare il povero Gaspare Saliscendi nel corso della rappresentazione.

Gli attori



Gli attori: il maresciallo dei carabinieri (Sergio Perrone), Cunegonda (Michelle Cazzella), Eustorgio (Francesco Capoccia), Genoveffa (Antonella De Blasi), Prosdocimo (Antonio De Vitis), Baldassarre (Tommaso Tempesta),

Melchiorre (Diego Bevilacqua), Genuflessa (Lucia Gabrieli), Ermengarda), Vincenza Caiulo), Eustachia ( Adriana Antonucci), Gaspare (Sergio Mello), Brigida (Valeria De Vitis). Autore e regista: William Fiorentino. Un appuntamento da non perdere per chi vuole trascorrere una serata all’insegna dell’allegria.