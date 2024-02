"C'è posta per te", la storia della famiglia salentina fa commuovere Raoul Bova

“L’amore non finisce mai”. Con queste poche parole, la storia di Amedeo Serracca e dei suoi genitori Sandro e Luciana parte da Patù e arriva a "C'è posta per te" di Maria De filippi. Anche l’ospite a sorpresa, Raul Bova, si commuove ascoltando la storia di questa famiglia spezzata dalla morte del figlio, spentosi a soli 14 anni, a causa di una malattia incurabile.

Già da piccolissimo, Amedeo aveva delle capacità sorprendenti.

Suonava il piano e, a dodici anni, leggeva Shakespeare. Nel marzo 2020, i genitori scoprono un leggero rigonfiamento sotto la mascella. Dopo cinque mesi gli diagnosticano il sarcoma di Ewings tanto raro quanto difficile da curare.

Le scuse del marito

La mamma Luciana riesce a reagire, assistendo il figlio in tutte le drammatiche fasi della degenza mentre il papà Sandro non riesce ad accettare la malattia del figlio. Si arrabbia e inveisce contro la fede di Luciana che continua a credere e continua a lottale. Amedeo muore il 12 maggio 2022. La sua prematura scomparsa colpisce tutti e piega il piccolo paese del Capo di Leuca. Sandro ha deciso di scrivere a C’è posta per te chiedendo scusa a Luciana per essere stato fragile e non averle dato il supporto necessario. Per essere stato figlio e non padre.

Commozione in studio

“Ti risposerei mille volte. Voglio tornare ad essere quello che ero” dice in trasmissione ricordando il suo totale annullamento avvenuto a seguito della morte di Amedeo. E le regala una pietra blu, oltre all’incontro con Raul Bova, idolo della moglie. L’attore parla commosso, si ferma e ricomincia: è padre anche lui. “Le stelle stanno arrivando, anzi.. le stelle esistono. La stella è Amedeo” con queste parole l’ospite speciale abbraccia Luciana e Sandro nella commozione generale del pubblico. Intanto questa storia di amore, forza e resistenza sta facendo il giro del web collezionando ammirazione e commenti da tutte le parti di Italia.