C'è Posta per Te, tre sorelle rimangono orfane di papà e mamma: Alessandra Amoroso fa un regalo misterioso

Alessandra Amoroso è ospite di C'é posta per Te. La cantante vincitrice dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, è in studio al fianco di Ilaria, che ha scritto a C'é Posta per Te per le sue sorelle Stefania e Valentina. Le ragazze sono orfane di papà e di mamma, entrambi morti a distanza di pochi anni a causa di un male incurabile. Le tre sorelle, da quel momento, sono rimaste sole. La loro infanzia è stata comunque bellissima, spensierata, piena di sorrisi, di giochi, di amicizie e d'incontri. Ma poi la vita ha messo a dura prova la felicità di queste tra ragazze. Iliaria è voluta venire in trasmissione per dire alle sorelle che anche a lei soffre disperatamente, che anche a lei mancano tanto i genitori e che adesso, più d'ogni altra cosa, ha bisogno di Stefania e Valentina per riuscire ad andare avanti.

«Mamma e papà non sono più con noi, ma per l'amore che c'hanno trasmesso sono sicura di poter dire che siamo fortunate. Io vi amo e sono qui per dirvi che siete tutta la mia vita, per dirvi che dopo tanto dolore il vento della vita ci soffia tra i capelli. Mamma e papà c'hanno dipinto il mondo di bello e poi ce l'hanno messo in mano. È un regalo prezioso, incredibilmente fragile. Loro si amavano tanto, erano lo spago che ci teneva assieme, ma io mi sento in colpa e voglio fare qualcosa di speciale per voi. Stefania, io faccio del mio meglio per darti tutto l'amore possibile e da stasera voglio imparare a dartene ancora di più. Valentina, tu per me sei stata la sorella da difendere a tutti i costi, la più sensibile delle tre. Anche della malattia di mamma e papà, tu sapevi poco. Preferivo dirti solo le cose indispensabili, perchè volevo proteggerti. Ma ora so che forse eri la più forte, la vera sorella maggiore. Se ti sei sentita abbandonata, ti chiedo scusa e sono qui, stasera, anche per provare a rimediare ai miei errori. Guardate la scala: questo è il mio regalo per voi». Così Iliaria in una lunga e commuovente lettera alle sorelle.

Alessandra entra in sudio e abbraccia Stefania e Valentina, loro grandi fan. «Iliaria cercava la forza in me. Eppure, mi sento in dovere di dirvi grazie per avermi reso partecipe della vostra vita e della vostra storia. Anch'io sono la mezzana di tre sorelle e da poco sono diventata zia. Conosco bene il valore della famiglia e quello dell'unione tra donne. Siete uno splendido esempio di come l'amore, nonostante tutte le difficoltà, può superare ogni limite», ha detto la cantante alle tre sorelle. La Amoroso regala alle ragazze un bracciale portafortuna. Poi il postino porta un grembiule, nella cui sacca Alessandra dice che c'è un regalo per permettere alle tre sorelle di affrontare il futuro con più tranquillità. La busta si apre e Maria, anche lei commossa, saluta queste splendide ragazze.