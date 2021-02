C'è Posta per Te, Maria De Filippi sbotta contro Martina: «Non c'è un cavolo da ridere». Bufera social sulla puntata

Danilo è venuto a C'è Posta per Te per provare a riallacciare i rapporti con sua figlia Martina. I due non si vedono da molto tempo, da quando il padre ha interrotto i rapporti a causa della relazione di Martina con Francesco, un giovane ragazzo senza un lavoro stabile e con una famiglia in gravi difficoltà economiche. La rottura definitiva avviene quando Martina resta incinta: Danilo, infatti, ha paura che lei e il suo compagno possano avere problemi ad occuparsi economicamente del bambino che aspettano. Dopo una lite feroce, padre e figlia perdono ogni contatto. Danilo ci ripensa, si strugge, capisce che ha sbagliato e contatta la redazione di C'è Posta per Te perché si rende conto che sua figlia gli manca terribilmente e che sta perdendo la possibilità di fare il nonno. Così, dopo mille ripensamenti, chiede di a Maria De Filippi di mandare la posta a Martina, Francesco e alla madre di lui, Katia.

«So di aver sbagliato, di essere stato sbrigativo e duro nel giudizio. So di essermi perso un pezzo importante della tua vita. Ma voglio che tu sappia che ho reagito così solo perchè ero preoccupato per te, per il tuo futuro e per quello di mio nipote». Katia, la mamma di Francesco, sbotta: «Quest'uomo s'è permesso di giudicare mio figlio senza nemmeno conoscerlo. Ha detto cose pesanti su Francesco, l'ha umiliato dicendo che non era in grado di essere padre e di mantenere la sua famiglia. Io, a differenza sua, non mi sono mai permessa di farlo». Martina, che appare fredda e distaccata, rincara la dose: «Quel che provo per mio padre ancora non riesco a capirlo. Mi aspettavo che, a prescondere da tutto, lui accettasse Francesco come mio compagno, ma mi ha delusa, profondamente».

Danilo chide scusa, prova a giustificarsi in tutti i modi, ma Francesco lo interrompe rinfacciandogli i suoi comportamenti. Interviene Katia, mamma di Francesco, difendendo il figlio: «Il comportamento di Danilo è stato incredibile. Avrebbe dovuto mettere da parte le sue opinioni, il suo orgoglio e stare accanto alla figlia, soprattutto quando ha saputo della gravidanza». Danilo cerca di giustificarsi. Commosso, rivendica il diritto di provare a fare il padre e di sperimentare la gioia di essere nonno. Maria De Filippi, vedendo l'uomo in difficoltà, prova a spiegare a Martina le preoccupazioni di suo padre, ma la reazione della ragazza, stizzita e sprezzante, condita da una risatina fa perdere definitivamente la pazienza alla conduttrice: «Non c'è un cavolo da ridere».Martina è comunque irremovibile e chide di chiudere la busta. Maria De Filippi allora prova a rivolgersi direttamente a Francesco, chidendogli di incontrare Danilo per avere un confronto. Ma il ragazzo si rifiuta e la busta si chiude. Sui social i fan della trasmissione hanno preso subito le parti della De Filippi.