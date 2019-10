Sulla 275 Maglie-Leuca il governo accelera: «Primo lotto, il bando di gara in pochi mesi»

Il governo mette il suggello sul maxiappalto per l’ammodernamento della 275 Maglie-Leuca e lo fa attraverso il sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta, questa mattina a Lecce per il confronto promosso alla Camera di commercio dal partenariato sociale locale guidato dall’Associazione dei costruttori (Ance). «Entro pochi mesi avremo, sicuramente, il bando di gara per il primo lotto. Per quanto, invece, il secondo lotto, l’iter è appena ripartito, quindi ci vorrà più tempo. Ma io m’impegno a fare in modo che tutto proceda con la massima celerità e che, altrettanto rapidamente, siano reperite le risorse necessarie. Contate su di me».



È la garanzia del Governo sulla realizzazione del maxi appalto nel corso del faccia a faccia voluto per verificare il mantenimento degli impegni assunti dalle istituzioni nell’incontro del 10 giugno e conoscere i prossimi step. E non si può dire che l’esito sia stato negativo. «Continueremo a monitorare l’iter affinché non si perda tempo ulteriore», l’annuncio del presidente di Ance, Giampiero Rizzo, in cattedra con l’assessore regionale alle Infrastrutture Giovanni Giannini e con il presidente dell’ente camerale leccese Alfredo Prete. In platea, i rappresentanti del partenariato sociale (sindacati, associazioni datoriali e ordini professionali), l’assessore regionale Loredana Capone, il presidente della Provincia, Stefano Minerva, alcuni parlamentari salentini, la dirigente della Soprintendenza Maria Piccarreta, e Antonio Paglialonga per Anas. © RIPRODUZIONE RISERVATA