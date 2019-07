Uomini e donne, Sossio Aruta e la lettera Ursula Bennardo: «L'ardore si è attenuato, ho paura di farvi male»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno faha scritto una lettera a, conosciuto sotto i riflettori di "di Maria De Filippi, in cui gli faceva sapere di aver notato un allontanamento ed ora è lui a rispondere alle lamentele della compagnia.La causa sembra essere l’arrivo della bimba: “Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo – ha scritto nella lettera pubblicata da “DiPiù” - e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità”. Ora infatti ha paura di far male tanto a lei quanto alla piccola: “L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta. Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina”.Le assenze che gli rimprovera spesso sono dettate da motivi lavorativi: “Oggi, però, da quando si è conclusa la nostra parentesi a Uomini e Donne, mi trovo a quasi cinquanta anni a dovermi nuovamente reinventare. A dover cercare un lavoro per contribuire ai conti di casa. E non è facile. Non è assolutamente facile. I pensieri spesso mi assalgono. Le ansie mi consumano”.