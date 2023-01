Chanel Totti a casa di papà, il primo gesto di "amore" verso Noemi Bocchi

Chanel Totti sembra smentire le voci che la volevano arrabbiata con suo padre Francesco Totti. L'ex campione della roma e la ex moglie Ilary Blasi sono alle prese con una turbolenta separazione ma pare che l'amore che provano per loro i tre figli non sia affatto mutato. Qualche giorno fa una dedica di Chanel alla mamma e alla sorellina aveva fatto nascere dei sospetti, ma a smentire tutto è la stessa adolescente con un secondo scatto.

Ilary Blasi e Bastian in montagna, l'ex lady Totti presenta il nuovo compagno alla famiglia e agli amici

La foto in casa Totti-Bocchi

Mentre Ilary è stata immortalata in Trentino con la famiglia, alcuni amici e Bastian, Chanel (e probabilmente gli altri due fratelli) sono rimasti a Roma in compagnia di Francesco. La secondogenita di casa Totti si è fatta fotografare nella nuova casa del padre, in cui vive con Noemi Bocchi. Chanel ha postato nelle sue Instagram storie una sua foto seduta al tavolo della grande sala che si affaccia sulla terrazza dell’appartamento di Roma Nord dove la nuova coppia ha da poco traslocato.

Il legame con la nuova compagna

Chanel si lascia andare anche a commenti teneri verso la Bocchi, inquadrandone il cagnolino che appella come "amore". Sebbene sembra chiaro che il rapporto tra Ilary e la sua figlia più grande sia molto profondo e complice, la 15enne pare però aver accettato, meglio di quanto si credesse all'inizio, la nuova compagna del padre, forse complice anche il fatto della felicità ritrovata della sua mamma con un altro uomo.