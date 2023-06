La principessa Charlotte sgridata in pubblico dalla zia Sophie, la piccola non la prende bene: ecco cosa ha fatto

Charlotte è stata una delle protagoniste del Trooping the Colour di quest'anno, l'evento che ha dato inizio ai festeggiamenti del compleanno istituzionale di re Carlo, il primo da quando è stato incoronato. La principessa Kate e Charlotte hanno attirato gli sguardi su di loro con outfit eleganti e i loro portamenti regali. La piccola di Buckingham Palace, tuttavia, mentre era in compagnia della zia, la duchessa di Edimburgo, sembrerebbe essere stata sgridata, e lei non ha reagito molto bene.

Charlotte sgridata dalla zia

La principessa Charlotte si trovava affacciata ad uno del balconi minori di Buckingham Palace e, insieme alla prozia Sophie, duchessa di Edimburgo, stavano ammirando la parata in onore dei festeggiamenti del Trooping the Colour. Ad un certo punto si vede, dal video condiviso dalla famiglia reale sui social, la principessa Charlotte voltarsi verso la zia per chiederle qualcosa e la duchessa di Edimburgo, con sguardo fermo e severo sembra dirle con tono fermo: «Sit down», ovvero «Siediti».

La piccola Charlotte sembrerebbe non aver gradito quel rimprovero della zia, girando repentinamente lo sguardo corrucciato verso la parata per assistere alla sfilata Trooping the Colour, voltando le spalle a chi le ha rivolto quell'ammonimento.

Che cosa avrà mai combinato (o chiesto) la piccola Charlotte, la nipotina preferita di re Carlo, per far arrabbiare così la zia? Questo non è dato saperlo.

La figlia di Kate, tuttavia, sembra non digerire i rimproveri, lei che è sempre molto posata ed elegante. Il suo comportamento durante le occasioni ufficiali, infatti, è sempre impeccabile, ma qualcosa durante la parata l'ha incuriosita e la secca risposta della zia sembra non le sia proprio andata giù.

I fan della famiglia reale hanno difeso la principessina Charlotte sostenendo che cerimonie così lunghe possono essere noiose per una bimba di 8 anni.

Gli outfit di Kate e Charlotte

Kate, durante il suo primo Trooping the Colour come Principessa del Galles, ha incantato con un abito verde smeraldo firmato Andrew Gn: il cappottino è stato realizzato su misura per lei e presenta finiture in raso nero e bottoni gioiello realizzati a mano. La principessa del Galles ha reso omaggio al suo reggimento indossando il verde, il colore delle guardie irlandesi.

Mentre la principessina Charlotte ha indossato un abito bianco dai dettagli rossi, a voler ricordare i colori della bandiera del Galles. La piccola ha deciso di raccogliere i capelli in una treccia elegante che ha fermato dietro la testa.