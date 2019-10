Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia la lite al parco: duro faccia a faccia e poi la pace

Un litigio in pubblico per Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. La coppia infatti è stata sorpresa mentre, in un parco assieme alla figlie, si confronta animatamente per poi sancire la pace non appena gli animi si sono raffreddati.



Dopo una sessione di jogging insieme alle piccole Sole e Celeste, improvvisamente fra Michelle, che ha da poco terminato la conduzione di Amici Celebrities, con la vittoria di Pamela Camassa, e Tomaso cala il gelo. I due si avvicinano e dopo essersi scambiati qualche parola, come testimoniano le foto pubblicate da “Diva e donna”, scoppia un faccia a faccia che vede l’erede della maison di moda molto arrabbiato.

Michelle si siede su una panchina col broncio, ma dopo aver giocato con le piccole fra i due scoppia di nuovo la pace e la famiglia riunita torna a casa. Michelle in fondo aveva già parlato dei suoi alterchi col marito: “Che rapporto è quello in cui non ci si scontra – aveva spiegato – I cuoricini non bastano se non costruisce qualcosa col confronto, lo scontro, la fatica…”

