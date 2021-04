Jo Squillo, il dramma rivelato a Pomeriggio 5: «Non posso più correre e ballare»

Jo Squillo, il dramma rivelato a Pomeriggio 5 nello studio di Barbara D'Urso: «Non posso più correre e ballare». Jo Squillo nel salotto tv ha rivelato oggi che è iniziato tutto a causa di un'incedente durante "L'Isola dei Famosi" nel quale si è fratturata il piede. Da lì un lunghissimo calvario medico ancora senza fine. Lo ha raccontato su Instagram con numerose stories e oggi anche in televisione.

Jo Squillo ospite di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" spiega perché non potrà più "correre e ballare". "Sono due anni che ho la tendinite e dalla rottura del piede ho cambiato postura - racconta lei - ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine. Adesso sto facendo delle infiltrazioni che sono dolorosissime - aggiunge Squillo che conclude - ho la fobia degli aghi e fare queste punture è stata una grande sfida per me". Barbara D'Urso durante la trasmissione ha cercato di rincuorarla.