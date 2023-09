Ilary Blasi riceve il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, poi la frecciatina a Totti e Noemi: «Sicuri era per me?». E su L'Isola dei Famosi: «Non ho un contratto»

Riparte con il botto Striscia la Notizia. Il primo Tapiro d'Oro, Valerio Staffelli lo consegna, stasera in tv, a Ilary Blasi. È la conduttrice stessa a svelarlo attraverso una Story di Instagram. L'ex lady totti si mostra in macchina con il tapiro al suo fianco, e lancia una chiara frecciatina all'ex marito: «Buongiorno sono in compagnia di un amico speciale» Ilary mostra la statuetta. «Eccolo qui il tapiro, me lo ha appena portato Valerio Staffelli. Anche se mi viene un dubbio. Valerio sei sicuro che era per me? Io qualche dubbio ce l’ho». La stoccata è stata lanciata per Ilary gli attiparitari in realtà dovrebbero essere Totti e Noemi e non lei.

Ilary Blasi riceve il tapiro e lancia una stoccata a Totti

Nonostante non sia certo il motivo della consegna, sul web gli utenti si sono scatenati certi che dietro alla consegna del tapiro ci sia la nota vicenda dello Stadio Tre Fontane.

Io ROMANA DOC, che amo il Pupone,mi accorgo solo ora di questo video🤣🤣🤣, Lei la amo ancora di più che tira sempre tutto🏹 con le frecce #Striscialanotizia #ilaryblasi #totti forse forse ha ragione Ilary!!!!🤭🤣🤣 pic.twitter.com/7JOalVUXKH — Valentina (@Valentina2283) September 25, 2023

La reazione dei follower

Ora però sui social i follower rispondeno alla provocazione della Blasi, a chi andava consegnata la statuetta d'oro? «Il tapiro andava alla spiona …. o rosicona», riferito all'amica di Totti e Noemi che ha rivolto il cellulare verso la coppia per fargli vedere le storie di Ilary allo stadio. «Se l'hai ricevuto per quella cosa alla partita di Cristian... mi sa che questa volta non è per te! Ma tu ti carichi anche il tapiro degli altri...», ha scritto un altro utente. Ma per conoscere come è andata davvero la storia si dovrà attendere la prossima puntata di Striscia.

Il motivo del Tapiro

Per sapere il motivo reale della consegna bisognerà attendere stasera. L'appuntamento è oggi alle 20.30 su canale 5. Intanto da quello che si apprende si sa che l'inviato di Striscia chiede a Ilary se anche lei sia stata "dursizzata" da Mediaset. Il riferimento è chiaramente a Barbara D'Urso che non è più nell'azienda di Cologno Monzese. Ilary risponde con la sua solita ironia: «Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto». Valerio Staffelli a quel punto torna a parlare della guerra dei Rolex. «Ora dovrete condividere la custodia 'congiunta' dei Rolex». Lei replica: «Non ci ho capito niente, faremo come con i figli», e aggiunge: «Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete». Non ci resta che attendere qualche ora per sapere la verità.