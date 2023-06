Giordania, i look alle nozze del principe Hussein: Rania in nero (e c'è un motivo), Kate Middleton perfetta, Beatrice di York eccessiva

A qualche settimana dall'incoronazione di Re Carlo, i reali di tutto il mondo si sono ritrovati nuovamente insieme per un'altra importante occasione: il 1° giugno il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II, figlio della regina Rania di Giordania e re Abdullah, ha sposato a 28 anni la fidanzata di origini saudite Rajwa Khaled Al-Seif, figlia di un noto imprenditore, laureata in architettura alla Syracuse University di New York e di un anno più grande di lui. Le nozze - alle quali hanno assistito tra gli altri la first lady Usa Jill Biden, l'erede al trono britannico William e la consorte Kate Middleton - si sono svolte nello Zahran Palace di Amman. I look? Davvero regali.

La sposa architetta

La sposa Rajwa, 29 anni, bellissima in un abito bianco firmato Elie Saab Bridal,è stata accompagnata all'altare dal principe Hashem, ultimogenito di Rania e Abd Allah e dalle cognate Iman e Salma, speciali damigelle d'onore. La cerimonia, celebrata secondo il rito islamico, è stata suggestiva ed elegante. Il giorno precedente Rajwa aveva indossato per la cerimonia dell’henné l’abito della stilista araba Honaida Al-Serafi: bianco con ricami oro ispirandosi al Najdi thub (o Sahabi thub), uno dei costumi tradizionali sauditi caratterizzato da velo e ampie maniche lunghe. Ha impreziosito l’abito con ricami in seta, fili metallici e corde di canna, usati anche per il velo. Un vero capolavoro: ci sono volute 760 ore per realizzarlo. Ricamate sette stelle per indicare la stella a sette punte che si trova sulla bandiera giordana. E ancora ricami dalla forma di palme citazione dell’Arabia Saudita, di cui sono il simbolo. Anche una frase: i versi «Ti vedo e la vita diventa più bella», autore il poeta tunisino Abu al-Qasim al-Shabi

Rania in nero (9)

La più bella de reame è sempre lei: Rania. Per il matrimonio del figlio ha indossato un lungo abito nero che le ha fasciato la silhouette con eleganza, si tratta di un modello della collezione Haute Couture A/W 2022-23 di Dior, gonna scampanata e bustier arricchito da alcuni dettagli in pizzo bianco sulle maniche, sulla schiena e sul colletto alto. Perché il nero? In Oriente vestirsi di nero a un matrimonio è abbastanza una consuetudine: il nero rappresenta l'indistinto primordiale, il principio e la fecondità. Inoltre, è presente anche nella bandiera della Giordania e rappresenta la dinastia degli Abbasisi.

La classe non è acqua

Signore, prendete ispirazione: in questa foto ci sono due tra le donne più chic del pianeta. La regina Rania di Giordania e la sceicca Mozah bint Nasser, 58 anni, moglie del precedente emiro del Qatar e madre dell’attuale sovrano. Sfoggia una cappa di Valentino (di cui è proprietaria, marchio acquisito oltre un decennio fa), che accompagna ad un turbante nero come i profili della cappa rosa. Perfetta.

Kate in rosa

Il rosa cipria, colore sempre perfetto da sfoggiare a un matrimonio, va per la maggiore anche tra i reali. E Kate Middleton, come al solito, lo porta in maniera divina. La principessa del Galles, accompagnata dal marito William, ha indossato un abito lungo Elie Saab: spalle, collo e braccia coperte. Nessun diadema o gioielli sul capo delle ospiti. Preziose le applicazioni sul corpetto dell’abito. Piccoli voulant che scendevano sul petto, ripresi anche sulle maniche.

Sofia di Spagna e Juan Carlos

Anche la regina Sofia di Spagna ha scelto il rosa optando per un abito a balze. Forse un po' troppo bambolina. E' arrivata accompagnata da re Juan Carlos che ormai è costretto a muoversi appoggiandosi al bastone e con il sostegno di un assistente.

Maxima floreale

Trionfo di fiori invece per Maxima d’Olanda con i capelli biondi sciolti e un abito lungo e azzurro polvere. La regina ha sfogiato un sorriso perfetto oltre che un gran collier.

Beatrice (troppo) scintillante

La principessa Beatrice di York, accompagnata da un perfettissimo marito, l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi ha scelto un abito lungo stracolmo di paillettes.

Vittoria di Svezia banale

Sì, un po' troppe però. Molto più da sera che da cerimonia pomeridiana. L'abito, firmato Needle&Thread, è stato accessoriato con un nastro nero che esaltava il punto vita e un fiocco abbinato tra i capelli. Un po' troppo barbie luce di stelle.

Fiori anche per Vittoria di Svezia che arriva a braccetto con il marito Daniel Westling. Abito a maniche lunghe su sfondo bianco, petali, foglie e fiorellini lungo tutto il vestito. Carino, ma poteva osare di più.

Jill Biden in caftano

Non solo royals. La first lady americana Jill Biden tra le ospiti illustri con un abito caftano color glicine. Sfumatura molto amata in quest’occasione da molte ospiti. A partire dalla madre della sposa Azza Al Sudairi.