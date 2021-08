Federico Zampaglione e Giglia si sono sposati: le nozze in Puglia e la serenata della vigilia

Per Giglia Marra, attrice di successo, di Mottola, è arrivato il giorno del fatidico “sì”. Al suo fianco il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, che da lei ha imparato ad assaporare quel vento del Sud, che ha pure ispirato uno dei suoi ultimi successi e che ha deciso di legare il suo destino alla Puglia, a Mottola, per sempre. Nel pomeriggio, si è celebrato qui il loro matrimonio.

Bellissima ed elegante come sempre, Giglia Marra, stile impeccabile e abito degno della sua raffinatezza. Nulla di esagerato o eccessivamente artefatto. Un aggettivo per definirla il giorno del suo matrimonio? Semplicemente incantevole o incantevolmente semplice nella sua bellezza quasi d’altri tempi: abito bianco e velo appuntato tra i capelli raccolti.

APPROFONDIMENTI VIDEO Mottola, Zampaglione sposa Giglia: la serenata del frontman dei...

La serenata



Com’è abitudine nei paesi legati alle tradizioni familiari, martedì sera Federico ha voluto dedicarle una serenata. La chitarra, un microfono e le sue canzoni, aspettando che Giglia, come una Giulietta dei tempi moderni, si affacciasse dal balcone di casa e lo ascoltasse donandogli anima e cuore, tra la commozione e l’orgoglio di aver realizzato un sogno: aver trovato qualcuno con cui condividere il tempo, passioni, ambizioni lavorative, semplicemente la vita.

Federico le ha dedicato, tra gli altri pezzi rigorosamente dei Tiromancino, “Due destini” e, poi, “Noi casomai”, singolo uscito nel 2018: Giglia è stata la protagonista del videoclip. Una canzone nata e costruita sulla spontaneità del sentimento, che non travolge, ma entra e si fa strada nel cuore di chi crede nell’amore, lasciando il segno, per sempre.

Quindi, cellulari per strada a riprendere i tormentoni dei Tiromancino fin quando lei è scesa giù per le scale di casa con gli occhi pieni d’amore: una rosa rossa, un abbraccio e un “sì” da ribadire in Chiesa Madre, dove nel pomeriggio Giglia è arrivata con papà Filippo, comprensibilmente composto nella sua commozione.

Il sì in chiesa