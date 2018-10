Elisabetta Gregoraci a Domenica In: «Flavio Briatore si è reso conto di quello che ha perso, fuori c'è il circo»

Elisabetta Gregoraci

si racconta a Domenica In, a tu per tu conLa storia d'amore conla famiglia e le sue origini sono al centro dell'intervista. Molto legata ae alla Calabria, spiega di aver fatto fatica a separarsi dalla sua famiglia per inseguire i suoi sogni e che ha sofferto molto per la scomparsa della madre: «Sono una ragazza che è nata al Sud e sono felice di aver imparato le cose vere della vita. Sono partita da Soverato con la classica valigia».«Sin da quando ero bambina volevo fare la presentatrice televisiva, prendevo una spazzola e facevo finta che fosse un microfono per condurre il mio programma. Questo mi ha dato la forza di andare fuori perché è stato molto difficile distaccarmi. Mia madre già in quel periodo non stava bene e scelsi Roma per starle più vicina».Poi il dolore per la morte della madre: «Quando si è ammalata la prima volta aveva 37 anni. Lei sapeva tutto dall'inizio, ma dava la forza a tutti noi. Mio padre era un uomo distrutto, ora ha una compagna ed è giusto che sia così. È stato difficile per lui perché 36 anni di amore sono tanti».La showgirl racconta anche la ritrovata unione con la sorella: «Ha fatto degli errori, la vita ti allontana, ma siamo sorelle e ci siamo ritrovate».Infine, le parole sulla recente separazione dal'uomo a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. «Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere».«È un peccato che sia finita se è finita», sottolinea Mara Venier. «C'è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni molto importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c'è un po' di tutto, un po' di circo. Ora per noi il centro di tutto è il nostro bambino. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare. Forse sono stata una delle poche donne che gli hanno davvero voluto bene. Avendo un bambino, lui ci sarà sempre per me e io per lui. In questo momento piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito», le parole di Elisabetta.