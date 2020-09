Chiara Ferragni incinta del secondo figlio, l'annuncio potrebbe arrivare tra pochi giorni

Ultimo aggiornamento: 11:21

. L'influencer e il marito, il, non hanno mai nascosto il loro desiderio die pare che siano in dolce attesa. A rivelare il dolce segreto sono fonti vicine a FanPage che aggiungono che l'annuncio della seconda gravidanza sarà dato a giorni.ha profondamente cambiatoche sui loro social non hanno mai nascosto il loro grande amore per il figlio e il desiderio di essere di nuovo genitori. La coppia, da tempo anche molto impegnata nel sociale, si è spesso mostrata nelle loro fragilità durante il difficile periodo del lockdown e sempre più spesso si è esposta su tematiche di tipo sociale. Chiara è intervenuta sulla morte di Willy, sulle discriminazioni omofobe e ha anche espresso il suo parere su una recente senteza del tribunale di Milano che ha attenuato la pena a uno stupratore definendo la vittima "troppo disinibita".”Per ora non sembra però esserci alcun pancino sospetto, ma da temposcherzano sul tema e da tempo di rincorrono voci sull'arrivo del secondo bebè. Che sia l'ora del grande annuncio?