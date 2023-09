Cesara Buonamici debutta come opinionista del Grande Fratello, chi è la giornalista: età, marito, il tumore, la malattia all'occhio e la carriera

Cesara Buonamici nuova opinionista del Grande Fratello. Stasera in tv torna il reality condotto da Alfonso Signorini e la giornalista volto noto del Tg5 sarà colei che accompagnerà il conduttore in questa avventura. L'appuntamento per i telespettatori è alle 21.40 su Canale 5, ma ora vediamo dunque chi è Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici a Verissimo

Cesara Buonamici, nasce a Fiesole, in Toscana, il 2 gennaio 1957 (ha 66 anni).

Qui parte la sua gavetta e la sua svolta nella vita: conduce il telegiornale, alcuni quiz game e dei talk show. In Toscana diventa un volto noto.

La carriera

Arriva poi alla carta stampata, scrive per La città e, nel 1982, viene selezionata da Retequattro. Da quel momento Cesara Buonamici spicca il volo. Diventata giornalista professionista nel 1987, debutta alla conduzione di Studio Aperto con Emilio Fede su Italia 1. Nel 1992 è tra i fondatori del TG5. Insieme a lei Enrico Mentana (neo direttore in quel periodo), Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun.

Il 13 gennaio di quell’anno sono andati in onda per la prima volta con l’edizione del telegiornale. Fino al 2000 ha condotto l’edizione del TG5 delle 13:00 insieme a Emilio Carelli, per poi occupare anche la fascia delle 20:00. Nel 2018, diventa vicedirettrice del TG5, ed è oggi stata selezionata per essere una degli opinionisti del reality show Grande Fratello, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini prendendo il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La vita privata

La conduttrice è convolata a nozze (a Fiesole) nel 2022 con il medico israeliano Joshua Kalman (72 anni) dopo ben 24 anni di fidanzamento. La coppia non ha figli e vive a Roma.

Alex Schwazer concorrente al Gf: «Voglio raccontare la mia storia». Le accuse di doping, la storia con Carolina Kostner e la vita privata

Da sempre molto legati alla loro privacy la Buonamici ha parlato di lui nel corso di un’intervista rilasciata per il talk show Verissimo di Silvia Toffanin. «Ci vuole una buona dose di dolcezza per sdrammatizzare gli attriti», disse infatti lei svelando qualcosa in più sul rapporto con il marito.

I figli

Cesara e il marito non hanno figli: «I bambini non sono venuti, forse ho iniziato a pensarci un po' tardi, da grande, quando tutto diventa più difficile, ma è una cosa che ho accettato». Lo raccontò lo scorso anni ospite a Verissimo, ha parlato della sua vita privata e di non aver avuto figli nella sua vita.



«Ho un nipotino a cui voglio molto bene. Ho altri tre nipoti più grandi. Ci sono i figli dei miei amici. Ci sono tanti bambini a cui voler bene, non è una mancanza». La giornalista afferma di non essersi accanita nella ricerca di un bambino: «Ho fatto i miei tentativi, ma non sono andata oltre. Ho accettato questa realtà con serenità».

Il tumore

«Ho avuto un tumore al seno. Sono salva grazie ai controlli». Queste le parole di Cesara Buonamici, intervistata a ieri a Verissimo da Silvia Toffanin.

Giselda Torresan concorrente al Gf, chi è l'influencer operaia di Monte del Grappa: il giallo della bio social cambiata, le polemiche e Instagram

«Ho avuto un tumore al seno, che però per fortuna è stato preso molto in tempo e quindi ho fatto l'intervento e le cure che dovevo fare. Ho trovato sulla mia strada persone straordinarie, a cominciare dal nostro Luciano Onder che mi ha subito indirizzato al Policlinico Gemelli, dalla professoressa Daniela Terribile che mi ha curato. Tutto è avvenuto molto rapidamente e grazie a Dio è andato tutto bene»

La malattia all'occhio

La giornalista ha anche avuto alcuni problemi di salute a causa di una malattia all’occhio. Le fu infatti diagnosticata una nevralgia del trigemino, si tratta di un’affezione neuropatica che provoca un fortissimo dolore, simile a una scossa elettrica. Nonostante questo da stacanovista non ha mai saltato una giornata di lavoro.

È stata lei stessa a parlare della malattia che l’ha colpita. Il medico le somministrò un anestetico che le bloccò l’occhio colpito. Proprio per questo, i telespettatori si interrogarono su cosa le fosse successo, generando un vero e proprio caso mediatico.

Fu la conduttrice stessa a mettere fine alle dicerie riguardo alla sua salute, pubblicando un video in cui spiegò:«State tranquilli, non ho nulla di grave. Ho avuto una nevralgia al trigemino e il mio dottore mi ha prescritto un anestetico che mi ha bloccato temporaneamente la faccia».