Annalisa Minetti in lacrime a Verissimo: «Ormai sono completamente cieca, non vedrò crescere i miei figli. Mia sorella ha la mia stessa malattia»

Annalisa Minetti è stata una degli ospiti di Verissimo e nel salotto Mediaset di Silvia Toffanin su canale 5 ha raccontato le gioie e i dolori della sua vita: dalla malattia, all'amore per la famiglia fino ad arrivare al ricordo di Toto Cutugno. Inoltre, la cantante ha ricevuto una sorpresa dalla sorella Francesca che le ha dedicato delle dolcissime parole all'interno di un video. Infine, Annalisa ha raccontato come ha incontrato il marito Michele Panzarino.

L'intervista di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti ha rilasciato un'intervista toccante a Verissimo e, infatti, Silvia Toffanin si è commossa più volte. La cantante ha detto: «Ora non vedo più nulla. Prima, invece, riuscivo a percepire le luci e le ombre ma, poi, la malattia (retinite pigmentosa e degenerazione maculare, ndr) ha accelerato il suo corso ed è arrivata alla fine del suo "viaggio".

Pensavo di avere superato questo dolore perché, comunque, è da diversi anni che non ci vedo più bene ma dopo la diagnosi è stata dura. Mia sorella soffre della mia stessa patologia e sa che, un giorno, dovrà affrontare il mio stesso dolore, io le starò vicina e la sosterrò».

Poi, Annalisa Minetti, in lacrime, ha raccontato il suo dolore più grande: «Ciò che mi spezza davvero il cuore è sapere che non vedrò crescere i miei figli. Tutti mi dicono "sono bellissimi, ti assomigliano tanto" ma gli occhi con cui sono visti non sono i miei». A queste parole toccanti, anche Silvia Toffanin si è commossa.

Infine, la cantante ha ricordato Toto Cutugno: «Per me lui non è stato solamente un collega ma un grande dono che la musica mi ha fatto. Un amico vero che c'è stato nei momenti belli e mi ha aiutato nei momenti bui».

L'amore

Annalisa Minetti, infine ha parlato di quando ha conosciuto il marito Michele Panzarino: «Io e mio marito ci siamo conosciuti grazie allo sport, a un mio infortunio, a dire la verità. Lui è un fisioterapista e mi aveva detto che, se avessi voluto mantenere lo sport nella mia vita, avrei dovuto rallentare un po' e così ho fatto, trovando lui».