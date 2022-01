Castellana Grotte, scritte no vax sugli scuolabus

Scritte no vax sugli scuolabus del comune di Castellana Grotte, il sindaco Francesco De Ruvo su facebook: «Oggi sono arrabbiato. Anzi, di più, sono nero - scrive - In nome di una pseudo libertà che sa di libertinaggio e pura inciviltà, questa notte si è consumato un ignobile gesto ai danni di tutti noi, ed in modo particolare ai danni dei nostri bambini. E per questo, ancora più ignobile».

Scritte no vax sugli scuolabus. Il sindaco di Castellana Grotte: «Pura inciviltà»